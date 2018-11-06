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Масштабная контрольная проверка началась на Северном флоте

Александр Пешков
18:09 06.11.2018
Контрольная проверка отдельной бригады морской пехоты Северного флота продлится несколько дней и будет проходить в расположении соединения и на полигонах в Мурманской области.
Масштабная контрольная проверка началась на Северном флоте
Фото: Минобороны РФ

На Северном флоте началась комплексная контрольная проверка морской пехоты по итогам 2018 года, сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Из парков в районы рассредоточения было выведено более 300 единиц автобронетанковой техники.

Подводя предварительные итоги данного мероприятия оперативной подготовки, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что «подразделения, которые подвергались проверке, выполнили установленные нормативы и показали высокую готовность действовать по внезапным вводным», и обратил особое внимание на то, что к подобным проверкам должны быть готовы все без исключения части постоянной готовности Северного флота.

В ходе проверки подразделения будут приведены в состояние высшей боеготовности, будут оценены степень подготовленности подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, состояние и учет боевой подготовки, подготовленность личного состава по основным предметам обучения, состояние  вооружения и военной техники, техники тыла, запасов материальных средств, внутренней службы, проведение мероприятий по противодействию терроризму.

В рамках проверки также пройдут занятия по тактической, огневой, инженерной, технической, специальной и другим видам подготовки.

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