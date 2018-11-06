Военная полиция РФ сопроводила гумконвой ООН из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск

Российская военная полиция сопроводила в Дамаск гуманитарный конвой ООН из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», расположенного на сирийско-иорданской границе около американской базы в Эт-Танфе.

В состав гумконвоя вошли бронеавтомобили, грузовики и машины скорой помощи - всего более 100 транспортных средств. Представители ООН доставили в «Эр-Рукбан» продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

Ранее стало известно, что российские военные полицейские сопроводили гуманитарный конвой ООН, который направлялся из Дамаска в лагерь сирийских беженцев.