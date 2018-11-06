Чемпионы АрМИ-2018 выступили на выставке собак «Россия-2018»

Чемпионы кинологического конкурса «Верный друг», который проходил в рамках Армейских международных игр 2018 года, выступили на выставке собак «Россия-2018». Под руководством опытных инструкторов они продемонстрировали свое мастерство дрессировки и выучку служебных собак.

В выставке приняли участие десять тысяч собак более трехсот пород из всех регионов.

Сегодня в Вооруженных Силах России несут службу более трех тысяч собак. Они помогают разминировать местность, спасают людей, охраняют военные объекты. С 2016 года военные кинологи и их питомцы стали неотъемлемой частью Армейских игр.