Чемпионы АрМИ-2018 выступили на выставке собак «Россия-2018»
Победители конкурса армейских кинологов «Верный друг» продемонстрировали мастерство дрессировки.
Чемпионы кинологического конкурса «Верный друг», который проходил в рамках Армейских международных игр 2018 года, выступили на выставке собак «Россия-2018». Под руководством опытных инструкторов они продемонстрировали свое мастерство дрессировки и выучку служебных собак.
В выставке приняли участие десять тысяч собак более трехсот пород из всех регионов.
Сегодня в Вооруженных Силах России несут службу более трех тысяч собак. Они помогают разминировать местность, спасают людей, охраняют военные объекты. С 2016 года военные кинологи и их питомцы стали неотъемлемой частью Армейских игр.