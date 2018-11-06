Танкисты российской военной базы в Южной Осетии отработали «огневую карусель»

Танкисты российской военной базы в Южной Осетии отрабатывают ведение огня способом «огневая карусель».

«Каруселью» называется тактическое упражнение, когда несколько боевых машин сменяют друг друга на рубеже атаки.

Каждый из танков стреляет по условному противнику и сразу же начинает перезарядку, освобождая место другому экипажу. За счет такого приема достигается высокая скорострельность. Держать пушку в нужном положении помогает автоматика. Куда бы ни ехал танк, заданная цель постоянно будет на прицеле.

Для того чтобы добраться до полигона, военнослужащие российской базы, дислоцированной в Южной Осетии, совершили на бронетехнике 200-километровый марш.