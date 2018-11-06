На Балтфлоте начался сбор руководящего состава военно-морских баз

Начался сбор руководящего состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота. Как сообщила пресс-служба БФ, в мероприятии принимают участие более 50 офицеров - руководящий состав органов военного управления баз, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

«В ходе сбора, который продлится несколько дней, офицерами будет изучен практический опыт действий сил Балтийского флота в море в текущем году, определены основные задачи и направленность боевой подготовки моряков-балтийцев в 2019 году», - говорится в сообщении.

Также в период сборов будут проверены профессионально-должностная подготовка офицеров и профессионализм органов военного управления баз при поступлении вводных.