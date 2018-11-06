Мотострелковая дуэль: военные ЮВО провели стрельбы в Чечне и Дагестане

Сразу на пяти полигонах в Чечне и Дагестане танкисты, мотострелки и артиллеристы ЮВО проводят учения с контрольными стрельбами.

Военнослужащие ведут боевые операции друг против друга в рамках двусторонних бригадных тактических учений. Задача - отработать навыки в наступлении и мобильной обороне.

Подразделения попеременно занимают оборону, переходят в атаку с захватом и удержанием рубежа и последующим выходом из боя.

В учениях задействовано свыше шести тысяч военнослужащих и около тысячи единиц боевой техники, а также вертолеты и самолеты штурмовой авиации.