Миротворцы шести стран успешно завершили маневры «Нерушимое братство - 2018»

Миротворцы из шести стран завершили совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство - 2018», которые прошли под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе маневров военнослужащие показали профессиональные действия по защите гражданского населения и в ведении миротворческих операций.

Так, бойцы совместно с представителями Красного Креста и сотрудниками МВД отработали прием и оформление беженцев, выдачу им гуманитарной помощи. Военные медики эвакуировали больного с гипертоническим кризом.

Кроме того, миротворцы отразили нападения условных боевиков. Так, экипажи российских БТР-82А заблокировали «террористов» и предложили им сложить оружие. После отказа миротворцы ОДКБ открыли огонь по позициям и огневым точкам «неприятеля», спровоцировав его отступление. В это время поддержку с воздуха оказали ударные вертолеты Ми-24, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами.

Завершающим этапом стал штурм захваченной террористами школы. Миротворцы из Республики Беларусь совместно со спецподразделениями Росгвардии обнаружили и ликвидировали основную часть «боевиков».

В результате условные заложники были освобождены, а оставшиеся в живых «террористы» переданы правоохранительным органам.

В маневрах приняло участие около 1300 человек, а также 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотников. В учениях также участвуют представители Международного комитета Красного Креста.