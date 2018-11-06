Уникальный медцентр для военнослужащих открылся в Подмосковье

Новый медицинский центр для военнослужащих открылся в Подмосковье на базе второго филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Здесь военнослужащие смогут восстановиться после ранений, контузий, травм, операций, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем организма.

В Центре применяется более 40 методик лечебного воздействия на организм человека током, магнитными полями, светом, лазером, теплом, водой и природными грязями. Есть и несколько уникальных технологий физиотерапии.

«Расчетная мощность нового Лечебно-реабилитационного центра, строительство которого завершилось накануне на базе филиала клинического госпиталя Минобороны России в Подмосковье, составляет более 750 процедур в день», - сказал начальник филиала ЦВКГ им. А.А.Вишневского Владимир Юдин.

Ранее уникальный госпиталь имени А.А.Вишневского отметил полувековой юбилей.