«Черные береты» захватили «вражеский» плацдарм на полигоне Хмелевка: кадры десантирования с борта Ми-8

Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. Регистрационное управление, которое координировало работу всех разведподразделений, было создано в Красной армии сто лет назад. Впоследствии оно превратилось в ГРУ. В настоящее время официальное наименование - Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С юбилеем военных разведчиков поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что бойцы успешно решают задачи по защите национальных интересов России.

Свой профессиональный праздник разведчики встретили на посту. На полигоне морской пехоты Хмелевка в Калининградской области прошли совместные учения военных разведчиков и спецназа морской пехоты.

В ходе учений многоцелевой Ми-8 поднял морских пехотинцев в небо на высоту полутора тысяч метров. После десантирования по парашютам легко отличить, кто есть кто в небе. Белые классической формы - Д-6 для основной части личного состава. Они работают на высотах от 200 до 8000 метров. Но управляется такой парашют в воздухе незначительно. Нет такой необходимости при десантировании группой. Остальные - разведчики. Их серые прямоугольники в воздухе - управляемая парашютная система «Арбалет». Фактически это крыло, которое дает возможность парашютисту чувствовать в небе гораздо больше свободы. Этот парашют управляемый, предназначен для выполнения специальных задач, для попадания в глубокий тыл противника.

Разведка и спецназ тренируются по отдельной программе. Десантирование с различных высот днем и ночью с выполнением специальных задач сразу после приземления.

Цель - захватить плацдарм и удерживать до подхода основных сил, выбить неприятеля с занятых позиций и закрепиться. Задания у десантников разные, но всегда максимально приближенные к реальности.