Численность военнослужащих по контракту в российской армии возросла более чем в два раза

За последние шесть лет подходы к комплектованию личного состава в ВС РФ претерпели существенные изменения.

Так, к 2018 году численность военнослужащих по контракту возросла более чем в два раза и достигла 384 тысяч человек. На сегодняшний день ВС РФ полностью укомплектованы контрактниками в подразделениях спецназа и морской пехоты, а также на должностях, связанных с эксплуатацией сложной техники.

Кроме того, в Российской армии был восстановлен институт прапорщиков и мичманов.

Однако место солдатам срочной службы остается в подразделениях морской пехоты и ВДВ. В настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, и третий - призывниками.

Укомплектованность же офицерами восстановлена. Сегодня многие опытные и высокопрофессиональные офицеры, вынужденно уволившиеся в запас из рядов ВС РФ, вернулись в строй.

Восстановлены системы военного образования и довузовской подготовки. Ежегодно в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ набираются более 13 тысяч курсантов, среди которых есть и девушки.

Так, например, в 2017 году выпускницы СОШ обратились к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу с просьбой предоставить возможность сдать выпускные экзамены в Краснодарское училище летчиков. Просьба была удовлетворена, и в 2017 году состоялся первый набор из числа 16 девушек.

В 2018 году состоялся еще один набор из 15 первокурсниц.

В итоге сейчас в училище обучается 31 будущая летчица.