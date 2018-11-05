Военные ЮВО в Абхазии отпраздновали День народного единства
В Гадауте военослужащие российской базы вместе с членами своих семей приняли участие в массовой прогулке по побережью Черного моря.
Фото: feathero Wikimedia
В рамках празднования Дня народного единства около тысячи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с членами своих семей приняли участие в массовой прогулке по побережью Черного моря в городе Гудаута. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Прогулка с российскими флажками в руках сопровождалась песнями под гитару, фотографированием на фоне абхазской природы. Общая протяженность маршрута прогулки от военной базы составила около пяти километров.
Военнослужащих по призыву в праздничный день ожидали сладкий стол, концерты художественных коллективов.