Военные ЮВО в Абхазии отпраздновали День народного единства

В рамках празднования Дня народного единства около тысячи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с членами своих семей приняли участие в массовой прогулке по побережью Черного моря в городе Гудаута. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Прогулка с российскими флажками в руках сопровождалась песнями под гитару, фотографированием на фоне абхазской природы. Общая протяженность маршрута прогулки от военной базы составила около пяти километров.

Военнослужащих по призыву в праздничный день ожидали сладкий стол, концерты художественных коллективов.