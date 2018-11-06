В России совершен прорыв в оснащении армии высокоточным оружием

В оснащении ВС РФ высокоточным оружием с 2012 года был совершен настоящий прорыв. Так, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.

Более того, российское высокоточное оружие большой дальности показало свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии.

Продолжаются серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».

Также в РФ идет или уже завершена разработка уникальных комплексов, среди которых высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Его особенностью является оснащение гиперзвуковой ракетой, предназначенной для уничтожения наземных и морских целей.

«Уникальные летно-технические характеристики нового комплекса позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета», - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию 1о марта 2018 года.

Кроме того, среди уже созданных комплексов следует выделить МРК «Сармат», способный атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, успешно обходя все системы ПВО противника.

«Дальность новой ракеты и количество боевых блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых. И самыми современными системами преодоления ПРО», - отметил президент РФ.

Наконец, комплекс «Авангард», оснащенный планирующим крылатым боевым блоком, имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета.

«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз», - заявил Путин.

Напомним, названия новым системам вооружения выбрали сами граждане РФ. Так, в результате всенародного голосования, организованного на сайте Минобороны, среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи в итоге назвали «Буревестником», а самым популярным названием беспилотного подводного аппарата стал «Посейдон».

Воздушно-космическая оборона страны достигла качественно нового уровня за последние шесть лет. Во многом единое руководство системой воздушно-космической обороны было достигнуто посредством создания в 2015 году нового вида ВС - ВКС РФ - в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

Кроме того, сегодня в ВКС активно идет совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года введены в строй новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж», модернизируются действующие станции «Волга», «Дарьял» и «Днепр».

В результате ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства. На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета.

Также была значительно усилена орбитальная группировка.Сегодня она позволяет оперативно и с требуемым качеством обеспечивать связью, разведывательной, навигационной и другой информацией военно-политическое руководство государства.

Большое значение имеет создание нового космического ракетного комплекса «Ангара».

Отмечается также, что с 2013 года в ВКС ежегодно поступает свыше 200 современных летательных аппаратов, среди которых самолеты оперативно-тактической авиации Су-30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н. На контроле у руководства военного ведомства находится и вопрос разработки тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и создания на его базе современного самолета-заправщика.

Так, госиспытания опытного образца данного самолета завершаются, а опытный образец самолета-заправщика будет изготовлен в первом квартале будущего года.

Возможности системы разведки и контроля воздушного пространства, а также огневые возможности системы ПВО увеличились более чем в 1,5 раза. В целом оснащенность ВКС современными вооружениями и военной техникой возросла за минувшие шесть лет с 30% до 73,9%. Налет экипажей в завершившемся учебном году превысил 380 тысяч часов, подготовлены 615 молодых летчиков.

Что касается Сухопутных войск, то их боевые возможности увеличились на 45%, живучесть подразделений - на 30%, а их маневренные возможности возросли в 1,5 раза.

Продолжаются испытания перспективного вооружения на унифицированных платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», а также самоходных гаубиц «Коалиция-СВ». В войска сегодня поступает боевая экипировка «Ратник-2», обеспечивающая высокий уровень защиты личного состава. При этом активно продолжается разработка перспективного комплекта «Ратник-3».

Кроме того, отмечается, что был сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации. Сегодня в ВС РФ созданы почти четыре десятка воинских частей и подразделений, на вооружении которых стоят более 1800 современных беспилотников, способных вести разведку на глубину до 500 километров. Таким образом, за шесть лет возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.