Доля современных вооружений в российских Стратегических ядерных силах составила 81%

Россия за последние шесть лет существенно повысила боевой потенциал своих Стратегических ядерных сил. Доля в них современных вооружений с 2012 года возросла с 37% до 81%.

Так, например, в РВСН разрабатываются перспективные комплексы, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, технические характеристики которых позволят преодолевать даже перспективные системы ПРО ведущих иностранных государств.

Что же касается морской составляющей этих сил, то в настоящее время в ВМФ РФ начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения «Борей». Кроме того, начаты работы по созданию улучшенного атомного подводного крейсера «Борей-Б».

За счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также возобновления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая Стратегических ядерных сил.

Кроме того, уже начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. При этом за работами по модернизации и развитию этого уникального комплекса лично следят президент страны и министр обороны РФ.

«Ту-160 - уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий и до сих пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности. Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал», - подчеркивал ранее министр обороны Сергей Шойгу.

В соответствии с графиками самолеты оснащаются новой крылатой ракетой Х-101.