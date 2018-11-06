Подавляющее большинство россиян уверены в Российской армии

Подавляющее большинство граждан России уверены в том, что Российская армия способна обеспечить безопасность страны. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 13-14 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Кроме того, 64% респондентов согласны с утверждением, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии.

Такие высокие показатели являются результатом огромной работы военного ведомства по укреплению армии и флота, приданию вооруженным силам современного облика, проведенной за последние шесть лет.