Внезапные проверки и крупные маневры в разы увеличили индивидуальные показатели боевой подготовки российских военнослужащих

Практика проведения внезапных проверок и крупных военных маневров благоприятно отразилась на индивидуальных показателях боевой подготовки военнослужащих. Так, по сравнению с 2013 годом время нахождения экипажей кораблей в море в среднем выросло в два раза - до 57 суток, а налет на одного летчика увеличился на 20% и превысил 100 часов.

До 2013 года большинство учений отличались привязкой частей к своим военным городкам и ближайшим полигонам, однако по решению министра обороны Сергея Шойгу в практику вошли внезапные проверки и маневры, которые стали сопровождаться переброской войск и отработкой задач на незнакомых полигонах.

В частности, прошедшие в сентябре этого года маневры «Восток-2018» стали самыми масштабными с 1981 года. На 13 полигонах оттачивали свое боевое мастерство 297 тысяч человек, было задействовано до 80 кораблей, около тысячи единиц авиатехники, до 36 тысяч танков и бронемашин.

Особенностью учений стало и то, что, помимо российской армии, подразделений Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС, в них участвовали вооруженные силы Китая и Монголии. Наиболее динамичные боевые действия были разыграны на полигоне Цугол в Бурятии, где действовали 25 тысяч российских военнослужащих и 3,5 тысячи китайских. За динамической частью учений лично наблюдали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Маневры стали высшей формой проверки подготовки войск. К особенностям маневров «Восток-2018» можно отнести и двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовали их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7000 километров и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 морских миль. В частности, к восточному побережью Камчатки были передислоцированы силы Северного флота, а войска Центрального военного округа были переброшены в Восточный военный округ, причем для выполнения учебно-боевых задач Минобороны призвало несколько тысяч граждан из запаса.

По итогам учений министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что опыт работы с иностранными государствами, полученный в ходе масштабных маневров «Восток-2018», будет развиваться, поскольку данное направление военного сотрудничества способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.