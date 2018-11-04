В Южной Осетии прошли стрельбы снайперов: яркие кадры учений

В Южной Осетии свое мастерство оттачивали снайперы. В разведку отправились подразделения из пяти-семи человек. Местность, где проводились тренировки, была горно-лесистая, поэтому особое внимание бойцы уделили маскировке, скрытному передвижению и организации засад.

В зависимости от типа цели и дальности снайперы использовали разное оружие - от привычной СВД до новейшей дальнобойной винтовки АСВК. Оружие калибром 12,7-миллиметра позволяет вести огонь на полтора километра.

Проводившиеся тренировки были двусторонними, поэтому группы постоянно менялись ролями. Одна должна скрытно выйти на позиции и поразить мишени, другая - обнаружить и уничтожить диверсантов. Попутно бойцы практиковали установку мин-ловушек и подготовку ложных позиций. Занятия проходили и в темное время суток, поэтому снайперы активно использовали приборы ночного видения.