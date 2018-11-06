За последние 6 лет в Российской армии появилось 8 научно-исследовательских институтов

С 2012 года под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в Российской армии было образовано восемь научно-исследовательских институтов и десять крупных научных подразделений в составе военных академий и училищ, главной целью которых является выработка научно обоснованных решений задач, стоящих перед вооруженными силами, при этом с 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях было сформировано 12 научных рот и две научно-производственные роты.

Одним из наиболее значимых событий в данной области стало появление в этом году в структуре вооруженных сил Военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе. Указ о его создании был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 июня 2018 года.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в настоящее время первый этап строительства технополиса подходит к завершению, а в ноябре там планируется провести выездное заседание Коллегии Министерства обороны.

Инфраструктура технополиса сочетает функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона, что позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения - от поисковых исследований до изготовления прототипов и в кратчайшие сроки (до трех лет) создавать принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ныне существующий порядок создания вооружений предусматривает проведение работ в течение трех-пяти лет по простым образцам вооружения и до десяти лет - по сложным. Таким образом, в «Эре» цикл мероприятий от поиска до внедрения прорывных технологий и создания образцов вооружения и военной техники будет сокращен в несколько раз.

На площадке технополиса планируется организовать продуктивное взаимодействие научно-исследовательских организаций Минобороны России, организаций высшей школы и Российской академии наук, российских промышленных корпораций и предприятий ОПК. Это взаимодействие образовательных и научных, а также производственных организаций будет носить межведомственный и межотраслевой характер.

В научно-лабораторном корпусе «Эры» создаются лаборатории с самой современной оснасткой, а для выполнения 40 инновационных проектов будет использовано более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального и испытательного оборудования.

Вместе с дипломированными учеными и признанными специалистами в области перспективных разработок в деятельности технополиса будут принимать участие около 200 военнослужащих четырех научных рот, причем для специалистов «Эры» созданы все условия для комфортной работы: просторные квартиры, а также несколько образовательных центров - многофункциональный, спортивно-оздоровительный и детско-юношеский.