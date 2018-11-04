В Новороссийске задержали «подводных диверсантов»

В ходе учений на Новороссийской военной морской базе военнослужащие отразили «атаку» условных подводных диверсантов, пытавшихся пробраться к кораблям местной военной морской базы.

Неприятеля вовремя обнаружили, и на перехват отправилась группа подводных пловцов. На учениях под водой спецназ отработал рукопашный бой, захват диверсантов в плен, а также стрельбу из специального оружия.

Тренировки проходят и днем, и ночью. Спецназовцы погружаются на различные глубины и осваивают ориентирование в условиях плохой видимости. Также бойцы отрабатывают оказание помощи водолазам, которые получили баротравмы.