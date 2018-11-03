В Краснодаре стартовала акция «Служба по контракту - твой выбор»

В столице Кубани началась акция под названием «Служба по контракту - твой выбор». Мобильный пункт отбора на военную службу развернули в Авиагородке - районе Высшего военного авиационного училища. И не случайно, ведь акция приурочена к 80-летнему юбилею учебного заведения, которое называют одной из основных «кузниц кадров» для ВКС России.

Подобные акции прошли уже в сотнях городов по всей России, однако в Краснодаре - случай особый. Стать летчиками там мечтают не только молодые люди, но и девушки. По решению министра обороны Сергея Шойгу набор представительниц прекрасного пола в училище открыли в 2017-м году.

Одна из курсанток, Екатерина Пчела, рассказала «Звезде» о своих впечатлениях от учебы в ВВАУЛ.

«Сейчас у нас уже начались такие авиационные дисциплины, как аэродинамика, авиационная метеорология. Эти дисциплины нам очень нравятся. Мы на них с удовольствием ходим, учимся. Уже пришла кабина самолета Л-410. Скоро начнутся практические занятия, где мы сможем узучать кабину самолета наглядно. А там скоро сядем и за штурвал», - поделилась девушка.

Юбилей училища, который совпал еще и с 75-летием освобождения Кубани от нацистов, в Краснодаре отметят масштабным авиашоу. Перед зрителями выступят сборная ВКС по парашютному спорту и прославленная пилотажная группа «Стрижи». Также любители авиации смогут увидеть почти все типы самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении.