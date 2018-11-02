Путин предложил вернуть название ГРУ военной разведке

Восстановить название Главного разведывательного управления Генштаба ВС России предложил президент Владимир Путин.

«Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное"? Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», - сказал Путин, обращаясь к ветеранам и сотрудникам службы на торжественном мероприятии в Театре российской армии.