Генсек ОДКБ отстранен от должности

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Информация об этом опубликована на официальном сайте Организации.

«Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря Организации. Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ генерал-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Хачатуров заявил, что виновным себя не признает.