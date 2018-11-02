Путин лично поздравит военных разведчиков РФ с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин лично поздравит российских военных разведчиков с профессиональным праздником 2 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент заедет в театр российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования ГРУ - российской военной разведки, сейчас это называется Главное управление», - заявил Песков.

Он напомнил, что перед этим Путин проведет переговоры с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.