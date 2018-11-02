Шойгу заявил о переводе учений «Океанский щит» на постоянную основу

Учения корабельных сил и авиации ВМФ России «Океанский щит» будут проводиться на постоянной основе. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра обороны, в ходе морских маневров в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки.