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Шойгу заявил о переводе учений «Океанский щит» на постоянную основу

Павел Настин
13:03 02.11.2018
Впервые в новейшей российской истории морские маневры прошли в Средиземном море.
Фото: Fyodor Borisov, Transport Photo Image Globallook

Учения корабельных сил и авиации ВМФ России «Океанский щит» будут проводиться на постоянной основе. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра обороны, в ходе морских маневров в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки.

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