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Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма

Павел Настин
10:55 02.11.2018
Боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» произвели обнаружение и электронные пуски по контрольным целям.
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Проверка сил противовоздушной обороны прошла на Крымском полуострове. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в проверочных мероприятиях были задействованы истребители и вертолеты морской авиации Черноморского флота.

«Экипажи самолетов СУ-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с разных направлений», - говорится в сообщении.

Морская авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

Всего в проверке было задействовано шесть самолетов и четыре вертолета, а также зенитные ракетные комплексы  С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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