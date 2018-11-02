Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма

Проверка сил противовоздушной обороны прошла на Крымском полуострове. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в проверочных мероприятиях были задействованы истребители и вертолеты морской авиации Черноморского флота.

«Экипажи самолетов СУ-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с разных направлений», - говорится в сообщении.

Морская авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

Всего в проверке было задействовано шесть самолетов и четыре вертолета, а также зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.