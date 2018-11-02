Засада в тылу «врага»: кадры учений разведчиков в Нижегородской области

Новые приемы организации засад и налетов отработали военные разведчики Западного военного округа на учениях в Нижегородской области. Бойцы 20-й общевойсковой армии совершили скрытые марши в тыл условного неприятеля на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тайфун-К».

Задачей бойцов было провести как одиночные, так и групповые разведывательные вылазки. Снайперские пары совместно с досмотровыми группами отработали задачи по поражению одним залпом сразу несколько живых и бронированных целей.

Разведчики наблюдали за противником с помощью современных радиолокационных, тепловизорных и оптических средств, которые позволяют обнаруживать вооружение, узлы связи и командные пункты врага на дальности до 20 километров.

В тренировке участвуют четыре сотни разведчиков и 30 единиц техники. Маневры посвящены 100-летию Военной Разведки. Празднование юбилея состоится 5 ноября.