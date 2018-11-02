ВКС РФ четыре раза поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков

За минувшую неделю 17 иностранных летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для осуществления перехвата иностранных самолетов-разведчиков были подняты четыре истребителя из состава дежурных сил ПВО России.

Так, согласно данным военного ведомства, нарушений российских границ допущено не было.