На Курилах штурмовой отряд спас летчика, сбитого «противником»
По условиям учений спасательная операция развернулась в районе, который контролировали «вражеские диверсанты».
Спасение летчика, совершившего условную жесткую посадку на территорию, контролируемую «противником», отработали военнослужащие на Курилах.
По условиям учений летчик приземлился в районе, контролируемом диверсантами условного противника. Поисково-штурмовая группа на вертолете Ми-8АМТШ нашла пилота по сигналу радиомаяка и тут же отогнала «диверсантов» от боевого товарища.
Эвакуация прошла успешно, под прикрытием бойцов летчика погрузили в вертолет. Уже в полете с борта Ми-8АМТШ штурмовики уничтожили «противника» огнем из пулеметов.