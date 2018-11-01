На Курилах штурмовой отряд спас летчика, сбитого «противником»

Спасение летчика, совершившего условную жесткую посадку на территорию, контролируемую «противником», отработали военнослужащие на Курилах.

По условиям учений летчик приземлился в районе, контролируемом диверсантами условного противника. Поисково-штурмовая группа на вертолете Ми-8АМТШ нашла пилота по сигналу радиомаяка и тут же отогнала «диверсантов» от боевого товарища.

Эвакуация прошла успешно, под прикрытием бойцов летчика погрузили в вертолет. Уже в полете с борта Ми-8АМТШ штурмовики уничтожили «противника» огнем из пулеметов.