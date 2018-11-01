«Ярсы» поступили на вооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения

Новейший ракетный комплекс пятого поколение «Ярс» поступил на вооружение очередного полка Йошкар-Олинского соединения РВСН. Уже в ближайшее время стратегические ракетчики переоснащенного полка заступят на боевое дежурство.

Военнослужащие также принимают агрегаты, которые обеспечивают эксплуатацию комплекса, охрану и боевое применение.

Ранее «Ярсами» уже вооружились тейковские, тагильские и новосибирские ракетчики. В местах их дислокации была усовершенствована необходимая инфраструктура, а для подготовки личного состава завезли современные тренажеры.

Такое же переоснащение проводится в полках Иркутского ракетного соединения.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю.С. Соломонова. Является модернизацией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с «Тополь-М» основу ударной группировки РВСН.

«Ярс» может быть размещен на мобильных - подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.