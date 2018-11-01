Разведчики устроили засаду на «террористов» в Иваново: кадры тренировки десантников

Сложнейшую спецоперацию провели разведчики на военных учениях в Иваново. Действуя в тылу противника, силы ВДВ освободили заложников из захваченного боевиками здания. Тренировку сделали максимально похожей на реальный бой.

После того, как штурмовая группа зашла в дом, главная задача, стоявшая перед разведчиками - быстрая расправа с террористами и освобождение заложников. Пока группа шла на штурм здания, снайпер прикрывал ее. Он стоял на своей позиции еще до того как начнется операция.

На учениях разведчики взяли в плотное кольцо условных террористов и открыли по ним огонь. «Боевики» попытались спрятаться в доме и занять удобные позиции. Разведчики моментально проникли внутрь здания, уничтожили всех условных бандитов и освободили заложников, а также взяли в плен террориста для того, чтобы получить от него необходимую информацию.

«Боевая операция» проходила в тылу противника, поэтому действия и каждый шаг разведывательных подразделений ВДВ были просчитаны досконально. Раскрыть позиции врага военнослужащим помогли новейшие средства наблюдения и связи. Каждый десантник имел при себе переносную станцию ближней и дальней разведки «Стрелец», которая помогает определить координаты лагеря террористов на местности и передать их всему подразделению разведчиков.