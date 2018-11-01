Морской бой на Курилах: танкисты отправили на дно корабли «противника»

Танкисты Восточного военного округа остановили высадку морского десанта на Курильские острова. Экипажи танков Т-72БЗ с берега выполнили стрельбы по морским целям, имитирующим вражеские корабли и живую силу неприятеля.

Огонь вели с ходу и с заранее оборудованных позиций. Дальность поражения достигала пяти километров. После каждого выстрела необходимо было менять дислокацию, при этом интенсивность огня танкисты не снижали даже при сложных маневрах. Такой прием позволяет не только эффективно поражать мишени, но и скрываться от систем вражеской разведки.

К стрельбам привлекли больше двухсот танкистов и несколько десятков боевых машин. Маневры проходят в рамках итоговой проверки за этот учебный год.