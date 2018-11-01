Школьников в Пензе торжественно посвятили в юнармейцы

В Пензе прошла торжественная церемония принятия в ряды движения «Юнармия» учащихся из школ региона. Мероприятие состоялось в центре Центре культуры и досуга Пензы.

На торжественную встречу приехал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Также в церемонии принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава аппарата Главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко.

Присутствующие вручили школьникам нагрудные знаки движения. В этот день клятву юнармейца произнесли более четырехсот школьников.

Кроме того, в Пензе торжественно открыли первую в городе комнату юнармейца. Она расположена в Лингвистической гимназии №6. Это учебное заведение в юности окончил генерал-полковник Олег Салюков.

В ходе торжеств Елена Слесаренко вручила начальнику регионального отделения «Юнармии» Вячеславу Старшеву знамя движения. Участники церемонии высадили именные елки во дворе гимназии. Мероприятие закончилось праздничным концертом.