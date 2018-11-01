Боевые стрельбы Т-72 и БМП-2: мотострелки испепеляют «противника» на учениях под Оренбургом

Опубликованы кадры боевых стрельб из танков и БМП военнослужащих подразделений мотострелкового соединения второй общевойсковой армии. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, стрельбы были проведены в ходе сдачи итоговых экзаменов за 2018 год.

Военнослужащие вели огонь по условному противнику из танков Т-72 и БМП-2, а так же совершили маршброски по пересеченной местности с последующей сдачей нормативов на огневом рубеже из стрелкового оружия.

Огневые задачи на полигоне выполняют более двух тысяч военнослужащих. Их оценивает комплексная комиссия штаба ЦВО. Проверяется уровень боевой готовности подразделений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях.