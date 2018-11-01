Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Боевые стрельбы Т-72 и БМП-2: мотострелки испепеляют «противника» на учениях под Оренбургом

Наталья Вальханская
04:02 01.11.2018
На Тоцком полигоне в Оренбургской области мотострелки 2-й общевойсковой армии сдают итоговые экзамены за 2018 год.

Опубликованы кадры боевых стрельб из танков и БМП военнослужащих подразделений мотострелкового соединения второй общевойсковой армии. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, стрельбы были проведены в ходе сдачи итоговых экзаменов за 2018 год.

Военнослужащие вели огонь по условному противнику из танков Т-72 и БМП-2, а так же совершили маршброски по пересеченной местности с последующей сдачей нормативов на огневом рубеже из стрелкового оружия.

Огневые задачи на полигоне выполняют более двух тысяч военнослужащих. Их оценивает комплексная комиссия штаба ЦВО. Проверяется уровень боевой готовности подразделений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2018, 20:55
Совет Россия-НАТО обсудил Договор о РСМД, ситуацию на Украине и военные учения
Дата01.11.2018, 04:02
Боевые стрельбы Т-72 и БМП-2: мотострелки испепеляют «противника» на учениях под Оренбургом
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата31.10.2018, 07:56
Все флоты России получили самонаводящуюся торпеду «Физик-1»
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:20 В стране и мире
Видео
Штрафы за резину и новый полис: что изменится в жизни россиян с 1 ноября
04:36 В стране и мире
Видео
Пожарные ликвидировали крупный пожар возле Счетной палаты в Москве
04:32 В стране и мире
Видео
Названа причина крушения вертолета владельца ФК «Лестер»
03:56 В стране и мире
Видео
На стадионе в Одессе во время футбольного матча произошел взрыв: видео
03:30 В стране и мире
Депутат Рады заявил, что на Украине могут замерзнуть целые города
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Гарри Поттера» сыграет одну из главных ролей в «Ведьмаке»
Страшный день в космосе: как экипаж МКС отмечает Хэллоуин
Ученые получили загадочные сигналы из космоса
Видео
Потеряли голову: опубликовано видео с самым жутким костюмом на Хэллоуин
Видео
В Омской области женщина родила прямо у кассы супермаркета
Лидер группы Rammstein забрал Лободу из больницы после выписки
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.