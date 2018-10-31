В Минобороны рассказали об организации работы Центра управления парком «Патриот»

Элементы организации управления Национального центра управления обороной Российской Федерации взяты за основу организации работы в парке «Патриот», сообщили в Минобороны РФ.

«На Центр управления парком "Патриот" возложены задачи по мониторингу бесперебойной работы всех систем, обеспечивающих безопасность посетителей и жизнедеятельность Парка», - рассказали в ведомстве.

В 2018 году в парке «Патриот» развернут Центр управления парком «Патриот», на который возложены задачи по мониторингу бесперебойной работы всех систем, обеспечивающих безопасность посетителей и жизнедеятельность Парка.

При создании ЦУПа «Патриот» за основу были взяты принципы на которых функционирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации, что конечно оказалось возможным только благодаря активному содействию со стороны руководства НЦУО РФ.