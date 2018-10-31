Замначальника ГУ МВС провел переговоры с помощником Генсека ООН по военным вопросам

31 октября первый заместитель начальника ГУ МВС Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин принял помощника Генсека ООН по военным вопросам генерал-лейтенанта Карлоса Лойти.

Господин Лойти рассказали об участии российских военных в миротворческих операциях, в том числе проводимых под эгидой ООН, а также возможных форматах взаимодействия ООН и ВС РФ по вопросам миротворчества. Особое внимание было уделено вопросам аккредитации в системе ООН Международного противоминного центра ВС РФ, привлечения российских военнослужащих-женщин в миссиях ООН.

Генерал-лейтенант Карлос Лойти довел информацию о приоритетах деятельности и существующих потребностях ООН по расширению спектра миротворческих операций.

Представитель международной организации прибыл в Россию по приглашению начальника Генштаба ВС РФ генерала армии В. В. Герасимова, где будет наблюдать за учениями миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство - 2018».

Активная фаза учения состоится 2 ноября на полигоне учебного центра ЦВО в Екатеринбурге.