Юнармейцы на Смоленщине прошли трехдневные сборы при воинской части

Юнармейцы из 27 отрядов Смоленской области приняли участие в первых военно-полевых сборах на базе инженерно-саперного полка ЗВО. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Ребята в течение трех дней находились в настоящей воинской части, где они повышали уровень физической подготовки на утренней зарядке, а специальные знания, полученные на лекциях, применяли на практических тренировках со штатной техникой мотострелков и военных инженеров.

Кроме того, члены движения, созданного по инициативе Сергея Шойгу в 2016 году, научились оказывать первую помощь, ориентированию, а также узнали в чем особенность современной экипировки «Ратник» в ходе боя.

Всего для обеспечения занятий и координации проведения сборов было привлечено свыше 200 военнослужащих ЗВО, свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.