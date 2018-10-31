Минобороны РФ развивает систему организации исполнения гособоронзаказа

Минобороны РФ развивает и совершенствует систему организации исполнения и мониторинга гособоронзаказа, которая позволяет контролировать денежные средства, выделенные на закупку вооружения и техники. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе лекции в Военном университете Минобороны РФ.

Одновременно со студентами ВУМО слова Цаликова смогли услышать по видео-конференц-связи курсанты еще 27 вузов Минобороны РФ.

По его словам, система мониторинга гособоронзаказа, введенная три года назад, помогает эффективно расходовать бюджетные средства, оценивать финансовые риски невыполнения контрактов, является важным элементом синхронизации строительства инфраструктуры и производства вооружения.

Цаликов рассказал, что раньше в ряде случаев авансы, перечисленные предприятиям на гособоронзаказ, могли лежать на счетах невостребованными до двух лет.

«Благодаря введению системы мониторинга ГОЗ, Минобороны получило возможность отслеживать всю цепочку кооперации. Размеры неиспользуемых остатков на счетах головных исполнителей сократились в разы», - сказал первый замминистра.

Он также подробно рассказал курсантам и слушателям о том, что средства, выделяемые на оборону, являются источником развития промышленности, то есть решают две задачи: обеспечение безопасности РФ и развитие экономики.