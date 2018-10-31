«Вид сверху» для сухопутных войск: расчеты беспилотников в ЗВО навели артиллеристов на цель

В Ленинградской области расчеты беспилотников наводят артиллерию на цель. На Лужском полигоне операторы ведут разведку и обнаруживают скрытые позиции противника.

На вооружении бригады - новейшие аппараты «Леер», «Орлан» и «Элерон». Легкие, компактные и простые в управлении.

Несколько минут полета, и условный враг обнаружен. Координаты целей тут же передаются расчетам самоходок. Такой тандем беспилотников и артиллерийских установок дает поразительный эффект: ювелирная точность огня и снижение расхода боеприпасов. Боевая эффективность подразделений повышается в три раза.