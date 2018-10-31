Экзамены у танкистов: в ВВО военнослужащие показали, чему научились за три месяца обучения

У младших военных специалистов Восточного округа начались выпускные экзамены. Пройти итоговые испытания должны четыре тысячи курсантов. Свои знания и навыки, которые они получили за три месяца обучения, демонстрируют на полигонах Хабаровского и Забайкальского краев.

Всего в этом наборе военнослужащие освоили 40 специальностей. Обучение прошли командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии и ПВО.

Почти все специалисты останутся служить на Дальнем Востоке нашей страны. И лишь каждый десятый из них отправятся в другие округа.