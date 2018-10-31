Огненный дождь под Самарой: спецназовцы ЦВО сдают итоговые экзамены

Под Самарой спецназовцы ЦВО сдают итоговые экзамены за 2018 год. Практические действия бригады специального назначения проводят на учебно-тренировочных базах.

Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатных автоматов и пистолетов на стрельбище и в тире. Оценка военных зависит от точности стрельбы и умения действовать в составе подразделения.

В итоговых экзаменах участвует более 1200 спецназовцев.