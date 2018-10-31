Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные проверили бывший пост ООН на Голанских высотах

Вадим Синицын
05:49 31.10.2018
Военные обнаружили на месте бывшего поста ООН комплектующие для производства взрывных устройств, документацию, два бомбоубежища, казарму и госпиталь. Боевики переоборудовали бывший пост ООН под небольшой лагерь.

Российские военнослужащие в Сирии провели проверку бывшего поста ООН в районе Голанских высот. Военные организовали разведку после просьбы со стороны организации.

По итогам мероприятия ООН изучит полученные данные и примет решение о том, стоит ли восстанавливать указанный пост и использовать его в дальнейшем. Долгое время пост находился под контролем террористов, которые использовали его в качестве завода по изготовлению бомб.

Российские военные обнаружили на месте элементы для производства взрывных устройств, документация, два бомбоубежища, казарму и госпиталь. Боевики оборудовали бывший пост ООН под небольшой лагерь, где могли одновременно находиться более полутора сотен террористов.

Интерес также представляют записи, которые боевики вели для учета своей производственной деятельности. В блокнотах тщательно расписаны даты, а также количество бомб и взрывателей, переданных тем или иным «коллегам».

Ранее стало известно, что в районе Голанских высот скоро может возобновить работу дорога, соединяющая Израиль и Сирию. Это связано с возобновлением работы миссии ООН в регионе, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря деятельности российской военной полиции. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2018, 03:08
Россия обвинила Евросоюз и США в невыполнении Киевом Минских соглашений
Дата31.10.2018, 06:31
Огненный дождь под Самарой: спецназовцы ЦВО сдают итоговые экзамены
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
05:49 Армия
Видео
Российские военные проверили бывший пост ООН на Голанских высотах
05:26 В стране и мире
Генсек ООН утвердил кандидатуру нового спецпосланника по Сирии
22:20 Армия
Почти четыре тонны гумпомощи раздали военные РФ в Сирии за сутки
15:03 В стране и мире
Эрдоган объявил о начале масштабной операции против сирийских курдов
09:08 В стране и мире
Видео
В сирийском поселке Друша в пригороде Дамаска после войны восстанавливают энергоснабжение
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:02 В стране и мире
Власти Индонезии заявили, что обнаружен фюзеляж разбившегося Boeing 737
05:02 В стране и мире
Названы любимые праздники россиян
02:49 В стране и мире
Видео
Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН
02:04 В стране и мире
Видео
«Бесполезное баловство», свитер с рыбками и война с пивом: как проходят крупнейшие учения НАТО
01:03 В стране и мире
Видео
Момент падения девушки с четвертого этажа в московском ТЦ попал на видео
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Потеряли голову: опубликовано видео с самым жутким костюмом на Хэллоуин
Видео
В Омской области женщина родила прямо у кассы супермаркета
Лидер группы Rammstein забрал Лободу из больницы после выписки
Ученые раскрыли тайну появления шоколада
Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.