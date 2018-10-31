Российские военные проверили бывший пост ООН на Голанских высотах

Российские военнослужащие в Сирии провели проверку бывшего поста ООН в районе Голанских высот. Военные организовали разведку после просьбы со стороны организации.

По итогам мероприятия ООН изучит полученные данные и примет решение о том, стоит ли восстанавливать указанный пост и использовать его в дальнейшем. Долгое время пост находился под контролем террористов, которые использовали его в качестве завода по изготовлению бомб.

Российские военные обнаружили на месте элементы для производства взрывных устройств, документация, два бомбоубежища, казарму и госпиталь. Боевики оборудовали бывший пост ООН под небольшой лагерь, где могли одновременно находиться более полутора сотен террористов.

Интерес также представляют записи, которые боевики вели для учета своей производственной деятельности. В блокнотах тщательно расписаны даты, а также количество бомб и взрывателей, переданных тем или иным «коллегам».

Ранее стало известно, что в районе Голанских высот скоро может возобновить работу дорога, соединяющая Израиль и Сирию. Это связано с возобновлением работы миссии ООН в регионе, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря деятельности российской военной полиции.