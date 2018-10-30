Более 80 тонн мусора убрали военные после наводнения в Краснодарском крае

В течение дня военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) убрано более 80 тонн мусора и речного ила в населенных пунктах, пострадавших в результате паводка, вызванного обильными осадками в Краснодарском крае.

В Апшеронском районе военнослужащие соединения специального назначения ЮВО с улиц и домовладений убрали около 50 тонн мусора, и очистили около 30 дворов, расположенных на улицах Кирова, Бирюзовая, а также переулке Тупиковый в Хадыженске.

В Туапсинском районе военнослужащие десантно-штурмового соединения вывезли более 30 кубометров намытого грунта, помогли очистить около 20 домовладений от поваленных деревьев и мусора.

Всего за время проведения работ военнослужащие ЮВО вывезли более 450 тонн мусора из 5 населенных пунктов Краснодарского края наиболее пострадавших от стихии.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 ед. тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.