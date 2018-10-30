Корабли Балтфлота проведут торпедные стрельбы

Корабли Балтийского флота выполнят торпедные стрельбы с применением новейшего противолодочного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипаж корвета «Бойкий» отработает защиту корабля с применением антиторпеды из малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет».

Во время проведения учения, малый противолодочный корабль «Зеленодольск» атакует корвет учебной торпедой. В свою очередь, экипаж «Бойкого» для защиты применит антиторпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет».

Совместные маневры кораблей завершатся выполнением задач по противодиверсионной обороне, а также внутрикорабельными тренировкамипо борьбе за живучесть кораблей.