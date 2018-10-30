Вертолеты палубной авиации Балтфлота провели патрулирование места проведения маневров

День моряка-надводника корветы «Стойкий» и «Сообразительный» встречают где и положено - в дальнем походе. Отряд кораблей Балтийского флота направляется в Северную Атлантику. Не успела земля скрыться за горизонтом, как для экипажей начались учения с боевой стрельбой - артустановки А-190 и АК-630 уверенно поражают надводные и воздушные мишени.

На борту корветов находятся противолодочные вертолеты Ка-27 ПЛ - поиск субмарин в Атлантике тоже предусмотрен планом боевой подготовки. «Стойкий» и «Сообразительный» - новейшие ракетные корабли российского ВМФ, вооруженные противокорабельным комплексом «Уран», зенитными системами и торпедными аппаратами.

День моряка-надводника традиционно отмечается в России 30 октября. В этот день в 1696 году Боярской думой был принят «приговор» о начале строительства флота - «Морским судам быть».