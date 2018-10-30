Экипажи новейшей БМР-3 провели разминирование в ЮВО

Новейшую технику испытали в деле военные инженеры под Хабаровском. На учениях бойцы провели разведку дорожного полотна и обнаружили мины и фугасы, заложенные условными диверсантами. На помощь приходит бронированная машина разминирования БМР-3. Установка при помощи колейных минных тралов тут же ликвидирует неприятные сюрпризы.

Новая вводная поступает уже для инженерной машины разграждения. Модернизированная ИМР-3М расправляется с горящим завалом из бревен.

Финальный этап учения - отработка противозасадных действий. Террористы нападают неожиданно - инженеры занимают круговую оборону.

Бойцы успели отработать и оказание первой помощи раненым. Всего в учении задействовали полторы сотни военнослужащих.