Воздушный «бой» под Владивостоком: экипажи МиГ-31 провели стрельбы 100-килограммовыми ракетами

В полку истребительной авиации под Владивостоком - день практической стрельбы. Су-35 отрабатывают применение бортового вооружения, артиллерии. А одновременно с ними истребители-перехватчики МиГ-31 - нанесение ракетного удара.

Ракета Р-73 весит 110 килограммов и специально предназначена для ближнего маневренного воздушного боя. Впрочем, поражать мишени она может и на дистанции до 40 километров.

Управляют самолетами молодые лейтенанты. Пришли на службу сюда лишь несколько месяцев назад, и это первые в их жизни ракетные стрельбы.

«Молодому летчику помогает штурман в задней кабине, который с помощью теплопеленгатора обнаруживает теплоконтрастные цели. Обнаруживает, подсказывает летчику курс, как необходимо довернуться. Далее летчик уже визуально обнаруживает цель в той стороне, где штурман подсказал. Выполняет прицеливание и нажимает боевую кнопку», - говорит Александр Обрывалин, замститель командира истребительного авиполка ВВО.

Вот так выглядит мишень - светящаяся авиационная бомба. Отчетливо видна в небе, несмотря на огромную дистанцию - около 20 километров. С земли получена команда - сбить. И ракеты мчатся к цели.

«Ощущения классные. Ракета быстро очень уходит. В этот момент времени нет смотреть, нужно сразу уходить с боевого курса. А так очень понравилось», - говорит командир самолета МиГ-31, лейтенант Дмитрий Бибик.

Уже через несколько минут под крылом Владивосток, Амурский залив, но любоваться красотами некогда. Этот истребитель - один из самых скоростных самолетов в мире. Поэтому и посадка на нем - нелегкое испытание. Даже над полосой аэродрома скорость около 300 километров в час. Но молодые пилоты успешно справляются, тем самым доказывая, что через несколько месяцев смогут заступить на боевое дежурство.