Группировку ЮВО перебросили в наиболее пострадавшие от паводка районы Кубани

Группировка Южного военного округа (ЮВО) по ликвидации последствий стихийного бедствия переброшена в наиболее пострадавшие населенные пункты Краснодарского края. Военнослужащие возобновили работы по оказанию помощи жителям населенных пунктов, наиболее пострадавших в результате паводка, вызванного обильными осадками в Краснодарском крае. Сегодня планируется очистить территорию общей площадью около двух гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В Апшеронском районе более 100 военнослужащих соединения специального назначения ЮВО оказывают помощь жителям домов частного сектора, расположенных на улицах Кирова, Березовая и переулке Тупиковый в Хадыженске, где сложилась наиболее острая потребность в очистке территорий и дворов от мусора и нанесенного ила. Кроме того, часть военнослужащих переброшена на расчистку русла реки Птиш для предотвращения подтопления близлежащих улиц города.

80 военнослужащих десантно-штурмового соединения продолжили оказывать помощь по очистке территорий жителям населенных пунктов Индюк и Георгиевское Туапсинского района.

За время работ военнослужащие ЮВО очистили около 130 дворов домовладений общей площадью более пяти гектаров, вывезено более 400 кубометров мусора.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.