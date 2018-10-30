«Бой» в Черном море: ракетные катера ЧФ накрыли артогнем корабли «противника»
Его корректировка выполнялась при помощи беспилотников Морской авиации флота.
Фото: Минобороны РФ
В ходе учения близ Новороссийска ракетные корабли Черноморского флота провели морской бой с кораблями условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец» выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели - специальному корабельному щиту, имитирующему отряд кораблей условного противника.
Стрельбы проведены успешно, что подтверждают данные, постоянно получаемые моряками при помощи беспилотников Морской авиации ЧФ.