«Торнадо» против «боевиков»: военнослужащие на Кавказе провели операцию «Антитеррор»

Разведчики, мотострелки и артиллеристы отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа.

Противника атаковали боевые машины пехоты БМП-3, системы залпового огня «Торнадо-Г» и ракетные комплексы «Штурм-С». На ближних дистанциях действовали гранатометы и минометы.

Имитировали врага две сотни самых разных мишеней, в том числе и движущихся. Современное оборудование на стрельбище оснащено компьютерами и радиопередающими устройствами, которые позволяют корректировать огонь.