«Торнадо» против «боевиков»: военнослужащие на Кавказе провели операцию «Антитеррор»
Кроме того, «противника» атаковали разведчики и мотострелки ЮВО с помощью БМП-3, систем залпового огня «Торнадо-Г» и ракетных комплексов «Штурм-С».
Разведчики, мотострелки и артиллеристы отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа.
Противника атаковали боевые машины пехоты БМП-3, системы залпового огня «Торнадо-Г» и ракетные комплексы «Штурм-С». На ближних дистанциях действовали гранатометы и минометы.
Имитировали врага две сотни самых разных мишеней, в том числе и движущихся. Современное оборудование на стрельбище оснащено компьютерами и радиопередающими устройствами, которые позволяют корректировать огонь.