Учения «Нерушимое братство-2018» стартовали в Екатеринбурге

Учения миротворцев стран Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2018» начались 30 октября в Екатеринбурге. Они стартуют на военном полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа.

Участие в совместных маневрах примут около 1,3 тысяч военнослужащих из стран-участниц ОДКБ - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, будет задействовано 300 единиц сухопутной военной техники и 20 воздушных судов.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что планируется отработать действия по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности.

Россию представят военнослужащие Восточного военного округа - миротворческий батальон, подразделения военной полиции, разведки, авиации, МТО и полевых подвижных пунктов управления.

Учения «Нерушимое братство - 2018» будут проходить с 30 октября по 3 ноября, их участники должны отработать подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе. Это завершающее мероприятие этапа постконфликтного урегулирования, проводиме в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017».