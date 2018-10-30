416 метров под уровнем моря: рекордное погружение выполнили водолазы ВМФ РФ

Новый рекорд Военно-морского флота установили водолазы, впервые в истории погрузившись в водолазном колоколе на глубину 416 метров.

Подводники Тихоокеанского флота, водолазы научно-исследовательского института ВУНЦ ВМФ и военнослужащие экспедиционного отряда водолазов участвовали в погружение в Японское море.

Специалисты использовали современный глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, который был размещен на борту спасательного судна «Игорь Белоусов». После погружения на глубину 416 метров подводники обследовали морское дно и развернули флаг Российской Федерации.

Трое подводников год назад, 30 октября уже совершали погружение с судна «Игорь Белоусов», но тогда глубина составляла 317 метров. Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо и проходят процесс декомпрессии, а 18 ноября запланирован вывод военнослужащих из барокамеры.